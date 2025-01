Basket serie c. Baskérs alla prova della ‘Bombonera’

Trasferta da non sottovalutare per i Baskérs Forlimpopoli che, stasera alle 18.30, saranno di scena nella mitologica ‘Bombonera’ di Montegranaro per affrontare i padroni di casa della Sutor, sul campo caldo dove negli anni Duemila la società si era affacciata al grande basket. I marchigiani sono in buon momento di forma, reduci da tre successi consecutivi, che hanno permesso loro di risalire la classifica dopo un avvio a rilento. Nella gara di andata, netta era stata l’affermazione degli artusiani, con un rotondo 71-46.

Numeri alla mano, tre sono le principali bocche da fuoco dei gialloblù: l’esperto play Federico Savelli, il lungo ex Zola Predosa Danilo Errera e la guardia ceca Lukas Kanturek, quarto miglior marcatore del torneo con 17 punti di media. Per Brighi e soci, quindi, sarà una sfida insidiosa, su un parquet di grande tradizione: conquistare il successo, il quindicesimo consecutivo, sarebbe un grande risultato per consolidare ulteriormente il proprio primato solitario.