Basket serie c. Baskérs alla prova dei forlivesi di Lugo:. Ravaioli e Creta

Sfida ostica per i Baskérs Forlimpopoli, che alle 20.30 saranno di scena sul campo di Lugo. Gli Aviators sono una squadra solida e atipica, che può contare su un solo lungo di ruolo, Arosti, e su un pacchetto di esterni dall’elevata pericolosità perimetrale: menzione speciale meritano Alessandro Goi (quasi 18 di media) e il forlivese Riccardo Ravaioli (miglior marcatore dei suoi), che insieme all’altro forlivese Nicolò Creta formano un trio da non sottovalutare. In doppia cifra di media anche l’esterno Canzonieri.

Per coach Alessandro Tumidei (ex della partita) e per i suoi ragazzi, dopo la netta vittoria dello scorso weekend, si tratta di una gara da non sottovalutare per provare a trovare un po’ di continuità e cercare di conquistare il terzo posto che vale i playoff in solitaria, approfittando del turno di riposo di Molinella, attualmente appaiata agli artusiani a quota 16 punti.