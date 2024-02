Basket serie c. Baskérs, arriva la Fortitudo col ritorno di Dordei Terza gara casalinga per i Baskérs Forlimpopoli che ospitano la Sg Fortitudo. La squadra bolognese è giovane e ha ottenuto due vittorie nelle prime quattro giornate. Per i Baskérs, un successo significherebbe consolidare il terzo posto.