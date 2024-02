BASKET SERIE C. Baskérs, big match e playoff nel mirino

Quaranta minuti per provare a conquistare il matematico accesso ai playoff: è la sfida che alle 18 attende i Baskérs Forlimpopoli tra le mura amiche contro la Virtus Medicina, capolista del girone B della serie C. Con tre giornate da giocare e 6 punti di vantaggio sul quarto posto, occupato dal Molinella (che ha però lo scontro diretto a favore), sembra mancare solo la matematica a Brighi e soci. All’andata finì 60-59 per i bolognesi in una gara sempre in equilibrio decisa dal canestro di Iattoni.

Esperta, profonda, Medicina vanta un roster con dieci giocatori senior e un’importante trazione anteriore, visto che Murati, Poluzzi e Folli viaggiano in abbondante doppia cifra di media. Zambon e Curione completano la rotazione degli esterni, mentre sotto canestro, oltre a Iattoni, operano Lorenzini e Martini. Sarà una vera battaglia questa sera, antipasto di quella post season che i Baskérs vogliono disputare, raggiungendo il punto più alto della loro storia.

v. r.