Basket serie c. Baskérs, che vittoria. Avvicinano i playoff con Brighi e difesa

È un grande successo quello dei Baskérs, che battono Molinella 64-62 (parziali 10-18; 26-24; 49-42) e si portano sul +6 in classifica proprio sui bolognesi, consolidando il terzo posto che vale i playoff. Seravalli ispira subito il +8 ospite con un break di 12-0. Poi Forlimpopoli concede 6 punti in 10’ ed è il solito Lorenzo Brighi che ribalta il punteggio all’intervallo. Dopo la pausa lunga, ancora i Baskérs sugli scudi con i fratelli Brighi e Rossi, ma il finale è punto a punto. Il decisivo canestro di Brighi vale il +3 che un ultimo minuto di stoica difesa trasforma in una vittoria pesantissima per la classifica.

Il tabellino: Benedetti, Brighi A. 7, Ruscelli, Naldini ne, Rossi 8, Grassi 3, Brighi L. 21, Lazzari ne, Bracci 13, Dell’Omo 3, Farabegoli 9, Palazzi ne. All.: Tumidei.