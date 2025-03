Basket serie c. Baskérs già primi?. Devono espugnare. Santarcangelo

Mancano solo tre giornate al termine della regular season e anche per questo, stasera alle 21, al PalaSgr di Santarcangelo, è già come fosse finale: i Baskérs Forlimpopoli sfidano gli Angels padroni di casa per provare ad allungare ulteriormente l’infinita striscia vincente (23 successi in 23 partite), e conquistare la matematica certezza di chiudere al primo posto la regular season.

Per farlo, però, i ragazzi di coach Alessandro Tumidei dovranno battere i clementini, seconda forza del torneo, che nonostante un cammino praticamente perfetto (solo due sconfitte finora), sono rimasti solo in scia alla compagine artusiana. Guidati dal forlivesissimo Alberto Serra, gli Angels punteranno forte sulla verve del duo Goi-Giovannelli sugli esterni, nonché sull’esperienza di Luca Bedetti e sul talento offensivo di Ilia Saltykov che con quasi 19 punti di media è il secondo miglior marcatore del girone. Da un lato la miglior difesa, quella forlimpopolese, dall’altro il migliore attacco. In caso di ko, occhio alla differenza canestri: 79-72 l’andata per i Baskérs (nella foto, Matteo Bracci a canestro).