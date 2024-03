Basket serie c. Baskérs imbattuti in casa. Ma con qualche brivido

Termina con una vittoria la stagione regolare dei Baskérs Forlimpopoli, che pure sudano sette camicie per avere la meglio del Guelfo Basket: 53-52 (10-18; 30-30; 45-36) è il risultato che consegna ai ragazzi di coach Tumidei il definitivo secondo posto in classifica e l’imbattibilità casalinga per l’intera prima fase. E pensare che i forlimpopolesi fin dal primo quarto si sono trovati a rincorrere: nel secondo quarto sei triple di fila valgono l’aggancio. I Baskérs allungano, ma con un break di 2-12 in 5’ Guelfo riagguanta la parità negli ultimi 2’. Così, nel finale, il canestro di Bracci spariglia le carte, mentre l’1/2 dalla lunetta di Torreggiani consegna il successo a Brighi e compagni.

Il tabellino: Dellachiesa ne, Benedetti, Brighi A. 11, Ruscelli 7, Naldini 2, Rossi 5, Grassi 8, Brighi L. 1, Lazzari, Bracci 15, Dell’Omo 4, Palazzi. All.: Tumidei.