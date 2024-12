BASKET SERIE C. Baskérs implacabili: 12 successi su 12

En plein per i Baskérs Forlimpopoli che, sbancando il parquet di Urbania 66-72 (19-17, 33-33, 44-52) hanno ottenuto la 12ª vittoria in altrettante partite con conseguente primato solitario. Sono servite però le proverbiali sette camicie per riuscire nell’impresa, resa ancora più ardua dal forfait a poche ore dalla palla a due di Antonio Brighi. Così, sono i padroni di casa con un ficcante Pentucci a guidare per larghi tratti il primo quarto, nonostante le triple di un preciso Fin. Dopo l’intervallo prima spallata dei galletti, trascinati da un solido Jonas Bracci sotto le plance: al 29’ è 40-50. Urbania non ci sta e si porta persino a un’incollatura quando Dusels firma il 66-67 a 34“ dal gong. Bracci, però, firma il canestro del +3, poi sono i liberi di Rossi e Fin a chiudere la contesa, regalando un dolce fine anno agli artusiani, in attesa di un 2025 che si preannuncia caldo e interessante.

Chemifarma Baskérs: Bocchini ne, Galletti ne, Ruscelli 6, Sampieri 2, Rossi 11, Grassi 3, Baldisserri ne, Brighi L. 12, Fin 21, Bracci M., Bracci J. 17. All. Tumidei.

v. r.