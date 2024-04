BASKET serie C. Baskérs in casa contro la corazzata. Scandiano

Dopo il ko sul campo di Zola Predosa, oggi alle 18 i Baskérs Forlimpopoli ospitano la Pallacanestro Scandiano in una sfida dall’elevatissimo livello di difficoltà. I reggiani, infatti, sono imbattuti da oltre due mesi e hanno chiuso la prima fase del torneo al primo posto, con tre sole sconfitte di cui appena una in trasferta. Al gruppo che bene aveva fatto anno scorso in C Silver, con il bomber Astolfi e il giovane Caiti punte di diamante e tuttora migliori marcatori della squadra, in estate sono arrivati l’esperto Bertolini, il play Vecchi, Riccò e Brevini, dando profondità e solidità a un roster che coach Spaggiari fa girare con grande efficienza. Per i Baskérs, quindi, sarà una sfida tosta ma da provare a vincere a tutti i costi, per cercare di restare in scia ai primi quattro posti che varrebbero l’opportunità di giocarsi un pass per la prossima B Interregionale.

v. r.