BASKET SERIE C. Baskérs, rientro sul parquet in casa con San Lazzaro I Baskérs Forlimpopoli ospitano la Bsl San Lazzaro per riprendere la corsa al terzo posto. Dopo lo scivolone prenatalizio, i ragazzi di coach Tumidei dovranno vedersela con la giovane formazione bolognese, nonostante i diversi acciacchi. Una gara non semplice, ma che potrebbe valere l'aggancio a Molinella.