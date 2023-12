Basket serie c. Baskérs, rimonta poi beffa finale

Inatteso scivolone per i Baskérs Forlimpopoli, che nell’ultima gara del 2023 cadono sul campo del fanalino di coda Ferrara 73-72 (20-19; 44-40; 65-57). Sin dall’avvio gli estensi, nonostante l’assenza del pivot titolare Costanzelli, prendono in mano il match, trascinati dalla buona vena di Ghirelli (20 punti per lui). Forlimpopoli sprofonda dopo l’intervallo fino al 59-43 del 24’. La reazione dei Baskérs, però, non si fa attendere, così si arriva in parità a quota 68 a -4’. Nel finale, però, i padroni di casa restano avanti, sebbene Lorenzo Brighi segni il canestro del 72-72 a -25”. Sul rovesciamento di fronte, però, un discusso fallo su Bastoni permette a Ferrara di portarsi avanti. Una sconfitta inattesa e pesante per i forlimpopolesi, che chiudono così il 2023 a due punti dal terzo posto che vale i playoff.

Il tabellino: Dellachiesa ne, Benedetti, Brighi A. 20, Ruscelli 6, Naldini ne, Rossi 5, Brighi L. 16, Lazzari ne, Bracci 5, Dell’Omo 12, Farabegoli 8, Palazzi ne. All.: Tumidei.