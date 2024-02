Basket serie C. Baskérs, sesto sigillo: sono secondi

La sesta vittoria consecutiva sul campo del Cmo Ozzano per 60-74 (19-28; 33-48; 47-61) vale per i Baskérs il secondo posto in classifica, con l’aggancio alla Cmp Global caduta a Guelfo (77-66), ma sotto negli scontri diretti contro gli artusiani. Solo la vittoria in volata di Molinella sul campo di Santarcangelo (77-79) ha strozzato l’esultanza di Brighi e compagni per il matematico accesso ai playoff: sul +6 a tre giornate dalla fine, il traguardo potrebbe arrivare sabato in casa nella supersfida contro la capolista Medicina.

Quanto alla sfida giocata sul campo, i Baskérs sono abili a portarsi subito avanti portandosi sul 19-34 al minuto 12, grazie a un ispirato Farabegoli. Nonostante le zone e l’aggressività dei bolognesi, ai Baskérs la gara non sfugge mai di mano. E matura così un successo fondamentale che porta i ragazzi di Tumidei a un passo dal primo dichiarato obiettivo stagionale.

Il tabellino: Dellachiesa, Benedetti 5, Brighi A. 9, Ruscelli, Rossi 5, Balistreri 2, Brighi L. 16, Lazzari ne, Bracci 12, Dell’Omo 9, Farabegoli 14, Palazzi 2. All.: Tumidei.