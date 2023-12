Basket serie c: battuta forlimpopoli con campi in panchina. Finalmente Sbf: prima gioia stagionale

Al decimo tentativo arriva l’impresa per la Scuola Basket Ferrara, che evidentemente rivitalizzata dalla cura Campi batte a domicilio 73-72 la quotata Forlimpopoli, senza Costanzelli e Xausa, e trascinata dai 20 punti di Ghirelli. I bianconeri lasciano così quota zero punti in classifica, e molto del merito - oltre ai giocatori - va dato a coach Mattia Campi, bravo a toccare subito le corde giuste e a dare nuova linfa al gruppo. Contro i Baskers la Sbf resta avanti per lunga parte del match, e nonostante un ultimo parziale deficitario è il libero decisivo di Bastoni a decretare il primo foglio rosa stagionale per i ferraresi. Oltre ai 20 punti di Ghirelli, da segnalare i 12 di Cazzanti e Ouattara e gli 11 di Braga, questi ultimi bravi a reggere praticamente da soli il reparto lunghi, viste le assenze di Xausa e Costanzelli. Per la Sbf arriva dunque la prima gioia in campionato.

j.c.