BASKET serie c. Bazani e Spillantini non bastano: la Dukes si deve arrendere alla qualità di Siena

SANSEPOLCRO

Una poule promozione finora meno brillante per la Romolini Immobiliare Dukes Sansepolcro (ultima in classifica dopo quattro giornate con 6 punti), ma la certezza inconfutabile della permanenza in categoria. La prima storica stagione della pallacanestro biturgense nel campionato di Serie C unica si condisce, anche nella sconfitta, di sfide significative. L’ultima contro la Mens Sana Siena, erede di quella che è stata una fra le squadre in assoluto più forti del basket e che ora sta cercando di riconquistare i vertici.

Il solo calcare il parquet del PalaEstra, davanti a un pubblico sopra la media per la C e in occasione di una partita ufficiale, è stato già un traguardo rimarchevole, anche se poi sul campo Siena si è rivelatasuperiore fin dalle prime battute, arrivando a chiudere il match sul 99-74 in suo favore. La partenza con il freno a mano tirato da parte dei bianconeri di coach Mameli ha permesso ai padroni di casa di allungare subito sul 14-4, di completare il primo quarto sul 27-17 e di portare a 20 lunghezze il vantaggio grazie a un parziale di 10-0. All’intervallo, sul 55-36, la sfida aveva già imboccato la sua strada e a quel punto la Dukes avrebbe dovuto soltanto reagire; in effetti, Bazani e Spillantini sono entrati in partita, ma la Mens Sana ha gestito ugualmente bene il cospicuo margine accumulato. Domenica prima di ritorno della seconda fase a Firenze contro i Pino Dragons.

Claudio Roselli