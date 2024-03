Basket Serie C. Bmr e Castelnovo Monti si giocano il 3° posto in 40 minuti

Tutto in quaranta minuti. Due reggiane si giocano, a distanza, il terzo posto nel campionato di Serie C e l’accesso alla poule promozione: a partire indubbiamente favorita è la Bmr Basket 2000 Reggio Emilia (26), che riceve alle 18 al PalaBigi i bolognesi del CVD Casalecchio (22) nell’ultima giornata della fase ad orologio ed è assolutamente padrona del proprio destino, visto che con una vittoria sarebbe matematicamente sul gradino più basso del podio. Attenzione tuttavia ai bolognesi, che in trasferta hanno vinto 6 dei 9 incontri disputati.

Mastica amaro, invece, l’E80 Group Castelnovo Monti (24): gli appenninici sono reduci dal kappao interno di domenica scorsa nello scontro diretto e il calendario non dà loro certo una mano, visto che alla stessa ora viaggiano alla volta di Zola Predosa per il match con la Francesco Francia (28), seconda in classifica, avversaria ostica e che in casa ha un bilancio di 7 vinte e 2 perse. Magnani e compagni devono assolutamente sbancare il parquet bolognese, interrompendo una striscia negativa che dura da 3 gare, e sperare in uno stop della già citata Bmr, per sorpassarla grazie al vantaggio negli scontri diretti. Sempre alle 18, per chiudere il prgramma, derby reggiano al PalaEnza di Sant’Ilario, dove la Clevertech Montecchio (10) riceve il fanalino di coda Pallacanestro Novellara (8): in questo caso l’obiettivo di entrambe le contendenti è prepararsi al meglio per la seconda fase stagionale, che dovrà garantire loro la salvezza.

Foto: Massimiliano Defant,

classe 1989, della Bmr