Basket serie c. Bmr-Novellara: sfida caldissima al PalaBigi. Scandiano a Modena per il secondo posto

È il derby tra Bmr Basket 2000 (6) e Novellara (2), alle 20,15 al PalaBigi, una delle sfide calde della 7ª giornata. Ad arrivarci col morale alto sono i cittadini che, reduci dal blitz di Scandiano, hanno rimesso le vele dopo due stop di fila, trascinati dai 36 punti di Alberione. Masticano amaro, invece, gli ospiti: Novellara ha perso al supplementare con la capolista Casalecchio, dopo aver dilapidato 14 punti di vantaggio a fine terzo quarto, e ha allungato a 5 la serie negativa. Come in ogni derby che si rispetti, tuttavia, il pronostico non è scontato, quindi attenzione alle sorprese. Alle 18,30 tocca alla Emil Gas Scandiano (8), impegnata in uno spareggio per il secondo posto sul parquet del Mo.Ba Modena (8), uno dei team più in forma del raggruppamento. Astolfi e compagni vogliono riscattarsi prontamente. Alle 19, invece, va a caccia di continuità Correggio (4): dopo aver sbancato il campo di Montecchio a fil di sirena, i giallo-neri ricevono al PalaPietri la sempre ostica Francesco Francia Zola Predosa (8).

DR1. Ostica trasferta per il Basketreggio (2), che alle 19,45 gioca ad Anzola (6). I reggiani, con il -20 interno rimediato la scorsa settimana per mano dei Giardini Margherita, staziona in coda al girone A e ha dimostrato che il successo nel turno infrasettimanale contro l’iCare Cavriago non era sinonimo di guarigione completa dopo un avvio di stagione molto difficile. I padroni di casa – autoretrocessi dalla Serie C – stanno andando a corrente alternata: nelle fila felsinee occhio in particolare all’esterno Parmeggiani (13,8 punti di media) e al lungo Baccilieri (10,3).