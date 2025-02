Basket serie C. Bnv Juve Pontedera in caduta libera. Ad Agliana settimo ko consecutivo

La BNV Juve Pontedera incappa nell’ottava sconfitta consecutiva nella diciassettesima giornata del campionato di Serie C unica, arrendendosi ad Agliana con il punteggio di 75-69. L’avvio è stato incoraggiante per la BNV Juve Pontedera, che ha messo subito le marce alte chiudendo il primo quarto avanti 23-14. Trascinata da un ottimo impatto offensivo la squadra pontederese ha trovato il massimo vantaggio proprio sulla sirena del primo periodo con una splendida tripla. Tuttavia nella seconda frazione Agliana, ha risposto immediatamente con un controparziale di 19-12, riducendo il distacco. Al rientro dagli spogliatoi il match è rimasto in equilibrio con le due squadre a darsi battaglia punto su punto. Agliana ha quindi continuato a spingere e a quattro minuti dalla fine della terza frazione, ha sorpassato per la prima volta i pontederesi. L’ultima frazione si è aperta con la BNV Juve Pontedera costretta a inseguire restando però sempre a contatto con un ritardo minimo di uno o due punti. Nei primi quattro minuti il match è rimasto apertissimo, con entrambe le squadre a giocarsi ogni possesso con grande intensità, tuttavia a sei minuti dal termine, i pontederesi non sono più riusciti a trovare il passo giusto e Agliana ha allargato il divario fino alla doppia cifra, portandosi sul +10 quando mancavano solo tre minuti alla sirena finale. Da quel momento i padroni di casa hanno gestito il cronometro impedendo qualsiasi tentativo di rimonta ai pontederesi, che nonostante una buona prova per oltre 30 minuti non è riuscita a spezzare la striscia negativa.

Andrea Martina Torre