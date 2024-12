BaSKET SERIE C. Bnv Juve, che beffa. Pistoia ha la meglio grazie ai tiri liberi

La Bnv Juve Pontedera ha chiuso il 2024 con una sconfitta beffarda nella dodicesima giornata di campionato di serie C contro il Bottegone basket 2001 Pistoia, che ha conquistato il PalaZoli con il punteggio di 67-63. La squadra di casa ha condotto il gioco per quasi tutta la partita, cedendo però durante il finale. L’inizio di gara ha sorriso ai pontederesi che hanno chiuso il primo quarto avanti 20-13, grazie a un gioco fluido e a una difesa solida. Nella seconda frazione, il Bottegone ha trovato il sorpasso con una tripla dall’angolo, portandosi avanti di due punti e toccando un massimo vantaggio di tre lunghezze nel giro di pochi minuti. Tuttavia la Juve Pontedera ha reagito, agganciando gli avversari e chiudendo in vantaggio di 33-30. Il terzo quarto ha visto i pontederesi mantenere il controllo della gara, gli ospiti però non hanno mollato e sono rimasti sempre vicini nel punteggio, sfruttando qualche disattenzione difensiva della squadra pontederese. Infine l’ultimo periodo è diventato una battaglia punto a punto dove Pontedera ha provato a resistere ma negli ultimi minuti Bottegone ha operato il sorpasso decisivo, approfittando di una serie di tiri liberi concessi dalla difesa avversaria.

Andrea Martina Torre