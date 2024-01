Basket Serie C. Busnago-Apl, derby doc

È il weekend del derby brianzolo di serie C più “prestigioso“ tra la Fortitudo Busnago e la Galvi Lissone. E se i primi hanno rispettato solo in parte le aspettative della vigilia (ottavo posto e mai nel vivo della classifica il quintetto di Ascenzo reduce dal ko contro Pall. Milano), la squadra di Sebastiano Fumagalli è in piena lotta per il secondo posto alle spalle della comunque inarrivabile Romano di Lombardia che guida il gruppo con otto punti di vantaggio su Marinò & soci. La seconda piazza garantirebbe un ottimo ranking per i playoff, ma con un unico posto a disposizione per salire in B, questa stagione assomiglia per molte ad una sorta di transizione.

Comunque, palla a due a Busnago domani sera alle 18.30; all’andata vinse di 29 l’Apl. Anticipa invece a questa sera Villasanta a caccia di una difficile vittoria in quel di Bottanuco, si gioca alle 21.15.

Nel girone Ovest posticipo domenicale per la Varedo che dopo il ko con Osal Novate ci prova in casa contro i varesini di Venegono.

Ro.San.