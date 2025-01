Basket serie c. Cade la Folgore fra le mura amiche. Troppa Montevarchi

Niente da fare per la Folgore Fucecchio contro la capolista imbattuta Fides Montevarchi. La squadra di coach Pistolesi prova a mettere in difficoltà i quotati avversari, ma è costretta ad arrendersi 68-53. Al palasport di Fucecchio gli ospiti hanno sempre condotto le danze con la Folgore che è rimasta in scia solo nella prima parte di gara: troppa imprecisione al tiro per impensierire la capolista, che apre di forza la terza frazione mettendo le cose in chiaro. I padroni di casa riescono a racimolare appena quattro punti scivolando più volte fino a meno venti. Così negli ultimi dieci minuti Montevarchi deve solo controllare, con la Folgore che ha un sussulto nel finale in cui rende meno amara la sconfitta. Questo il tabellino biancoverde: Ferrati, Calugi, Galligani 7, Giachetti 4, Orsini Si. 7, Gazzarrini 3, Filomeno n.e., Pupeschi, Orsini St. 16, Menichetti 4, Tessitori 10, Orsucci 2.

Si.Ci.