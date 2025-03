Basket serie c. Castelnovo Monti ospita l’SG Fortitudo

L’E80 Castelnovo Monti (30) confida nel fattore campo per ripartire. Archiviato il netto stop sul campo del CVD Casalecchio di sabato scorso, la formazione appenninica ospita alle 17 al PalaGiovanelli l’SG Fortitudo (12) con l’obiettivo di tornare a sorridere e di consolidarsi al terzo posto della graduatoria, posizione detenuta in coabitazione con la Francesco Francia Zola Predosa. Gli avversari di giornata, invece, vivono un momento decisamente complesso: la sconfitta interna rimediata con Granarolo è la settima di fila per il felsinei, scivolati in terzultima posizione. Castelnovo (nella foto Elias Longagnani) dovrà far valere numeri che in casa parlano di 8 vittorie in 10 match, con 84,6 punti di media, oltre a limitare in attacco Lanzarini e Cinti, entrambi a 12 punti ad allacciata di scarpe.

DR1. Nella poule retrocessione primo stop per Reggiolo (6), che cade 63-48 in terra bolognese col Veni Basket (6) nonostante i 18 punti di El Ibrahimi. Stop esterno anche per Basketreggio (2): i cittadini cedono 74-51 sul parquet della Tiberius Rimini (4). Lasagni, 16 punti, l’ultimo ad arrendersi.