Basket serie c. Castelnovo Monti, chiudi bene l’anno

Chiudere l’anno nel miglior dei modi. E’ questo che vuole l’E80 Group Castelnovo Monti (16) dalla sfida che conclude il 2023 di Serie C: alle 17, nel posticipo della terza di ritorno, gli appenninici ricevono il Magik Parma (4) e puntano a dare continuità al successo contro Novellara, che è valso il ritorno al secondo posto. Di fronte trovano un buon roster, considerando anche la recente aggiunta di Boffelli (ex Olimpia Castel San Pietro), ma che finora è andato a corrente alternata, con più bassi che alti, ed in trasferta non ha mai vinto. La lotta per le prime tre piazze della graduatoria non concede pause, per cui Bosnjak e compagni dovranno scendere in campo con grande concentrazione.

In DR1, alle 18, trasferta modenese per il fanalino di coda iCare Cavriago (4), impegnato sul campo della Scuola Pallacanestro Vignola (14).