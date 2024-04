Basket Serie c. Castelnovo Monti, mangiati Modena

Turno casalingo per l’E80 Group Castelnovo Monti (4),alle 17 al PalaGiovanelli nella terza giornata della poule salvezza di Serie C contro il Mo.Ba Modena (0). Gli appenninici sono saldi al comando del girone, dopo le vittorie con Novellara e Lugo, ma cercano un tris che permetterebbe loro di avvicinare sensibilmente il traguardo stagionale, visto che per mantenere la categoria basterà classificarsi tra le prime 3 di un girone composto da 5 squadre. Il Mo.Ba è in crisi nera: arrivano da 7 sconfitte di fila.

DR1. Colpo esterno dell’Icare Cavriago (16) nel derby di Divisione Regionale 1. La squadra di Bellezza passa 82-70 csul campo del Basket Jolly (26), cui non bastano i 15 punti di Marino ed i 13 di Gabbi; l’Mvp assoluto è tuttavia Federico Minardi, che ne mette a segno 26, e tiene sempre a debita distanza gli avversari. Stop esterno, invece, per il Basketreggio (16), che cade 69-62 in terra bolognese con il Basket Voltone (34), nonostante i 18 punti di Giudici e i 12 di Riccò. Sotto 27-14 a fine primo quarto, i cittadini provano a riavvicinarsi, ma non riescono a operare l’aggancio, collezionando in tal modo la 7ª sconfitta di fila. Alle 18, nel posticipo, trasferta dura per Reggiolo (26), ospite della Vis Persiceto (34).

Foto: Elias Longagnani, ala dell’E80 Castelnovo Monti