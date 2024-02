BASKET SERIE C. Castelnovo Monti, occasione fallita

CASTELNOVO MONTI

64

CASALECCHIO

69

E80 GROUP CASTELNOVO MONTI: Giberti ne, Magnani 4, Vinciguerra 2, Bucci ne, Longagnani 15, Bosnjak 10, Codeluppi 4, Bravi 8, Tosti 13, Morini 2, Franz ne, Parma Benfenati 6. All. Vozza.

CVD BASKET CLUB CASALECCHIO: Folli 7, Montanari 7, Sciarabba ne, Tabellini 8, Presti, Biasco 1, Fuzzi 9, Tognazzi 4, Ramzani 5, Albertini 17, Lelli 5, Rocca ne. All. Folesani.

Arbitri: Meloni di Parma e Ronda di Piacenza.

Parziali: 23-19, 36-35, 50-48.

Sconfitta casalinga per l’E80 Group Castelnovo Monti (24), che cade per mano del CVD Basket Club Casalecchio (20) e fallisce una grande occasione per blindare l’accesso alla poule promozione. Meglio gli appenninici nella prima parte di gara, poi gli ospiti prendono in mano le redini del match guidati dall’esperto lungo Albertini e hanno la meglio.