Basket serie c. Castelnovo Monti ospita Novellara

È un derby a chiudere alle 17 la prima giornata della poule salvezza di Serie C. A Castelnovo Monti, infatti, l’E80 Group riceve la visita di Novellara, in un girone a 5 squadre con Mo.Ba Modena, Lugo e Ozzano: per centrare la salvezza occorre chiudere nelle prime 3 della classifica, mentre l’ultima retrocederà direttamente in DR1 e la penultima sparegerà con le pari classifica degli altri gruppi. Castelnovo ha sfiorato il terzo posto e l’accesso alla poule promozione chiudendo quarta la prima fase, venendo superata solo alla penultima giornata dalla Bmr; Novellara, invece, ha vissuto una regular season sofferta, classificandosi all’ultimo posto. Ora che i valori si azzerano, sapranno gli uomini di Boni sbancare un PalaGiovanelli che si preannuncia come di consueto molto caldo?

DR1. Nella sfida tutta reggiana che ha aperto la nona di ritorno, Reggiolo (24) batte Basketreggio (16), che raccoglie così il quinto stop di fila. Kappao interno per il fanalino Nubilaria (8): al PalaMalagoli vince nettamente Vignola (32).

Reggiolo 70

Basketreggio 66

Reggiolo: Verzellesi 17, Neri 13, Gaudenzi 15, Pasini 11, Benatti 6, Biello 2, Galeotti G. 2, Galeotti R. 4, Baldo, Crema ne, Setti ne, Brioni ne. All. Bosi. Basketreggio: Bertolini 14, Ferrari ne, Pighini 8, Camara 4, Favour, Brogio 12, Castagnetti 3, Generali 0, Zecchetti 2, Riccò 7, Fall 8, Giudici 8. All. Zagni.

Parziali: 22-11, 44-30, 57-54

Nubilaria 56

Vignola 79

Nubilaria: Margini 9, Accorsi 10, Iannelli 8, Capiluppi 0, Moscardini, Bartoli F. 2, Barazzoni 4, Petrolini 14, Pizzetti 5, Giorgino, Gandellini 4, Bartoli A.. All. Freddi. Vignola: Torricelli R. 19, Nardini, Besozzi 11, Bassoli 5, Cavallari 5, Cappelli 18, Fossali 9, Jerez, Torricelli F. 4, Cavazzoli 8. All. Landini.

Parziali: 11-23, 27-43, 41-66.