Basket serie c. Castelnovo Monti si ferma a Zola

FRANCESCO FRANCIA

66

E80 CAST. MONTI

58

ZOLA PREDOSA: Chiusolo 7, De Ruvo 6, Degregori 3, Marzatico 1, Bavieri 2, Tosini 10, Bianchini, Oyeh 9, Forino ne, Vivarelli, Balducci 14, Almeoni 14.

CASTELNOVO MONTI: Vozza ne, Giberti ne, Magnani 9, Vinciguerra 6, Bucci ne, Longagnani 11, Bosjak 14, Codeluppi, Bravi 2, Tosti 5, Morini 2, Parma Benfenati 9. All. Vozza.

Arbitri: Bravo di Fe e Indrizzi di Mo.

Parziali: 18-19, 40-35, 53-42.

Stop esterno per Castelnovo Monti (24), che cade a Zola con la Francesco Francia (28) e viene raggiunta al terzo posto dalla Bmr, con cui è in vantaggio negli scontri diretti: per accedere alla poule promozione, gli uomini di Vozza sono padroni del proprio destino, nel senso che basterà fare 2/2 nella fase ad orologio per tagliare il traguardo.