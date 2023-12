Basket serie c. Castelnovo Monti si mangia il Magik

CASTelnovo monti

75

MAGIK PARMA

57

E80 GROUP: Corsini, Giberti 4, Magnani 13, Saccone 5, Bucci, Longagnani 15, Bosnjak 2, Codeluppi 11, Bravi 10, Tosti 5, Franz, Parma Benfenati 10. All. Vozza.

MAGIK PARMA: Manzi 12, Marchetti 3, Kapllanaj, Malinverni 4, Baldinotti, Boffelli 9, Gorreri, Montanari, Defant 9, Otero 9, Tognato 7, Ferrari 4. All. Olivieri.

Arbitri: Boudrika di Ravenna e Turrini di Bologna.

Parziali: 14-16, 36-36, 56-44.

Vittoria casalinga per l’E80 Group Castelnovo Monti (18), che si conferma al posto d’onore della classifica di Serie C superando in casa il Magik Parma (4).

Dopo 20’ equilibrati, gli appenninici alzano l’intensità difensiva e con un 20-8 di parziale nel terzo quarto preparano la strada per il successo.