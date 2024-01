Basket Serie C. Che tonfo per la Folgore

Dopo l’incoraggiante prova contro la capolista Costone Siena, la Folgore sembrava poter dare una scossa al campionato, ma così non è stato. La Folgore infatti cade nettamente in uno scontro diretto che poteva portare punti pesanti per questa seconda fase. Un approccio alla gara sbagliato, il tabellino segna subito 16-2 per Prato per una partita che inizia subito in salita. L’inizio del secondo quarto non cambia, i lanieri piazzanno subito un nuovo break di 15-2, con una partita che rischia di essere già chiusa. Nella seconda parte si va incontro a un’ordinaria amministrazione da parte del Prato. Solo nel quarto finale con Prato ormai soddisfatto il divario si riduce fino al 71-54 finale. Una pesante sconfitta per il Fucecchio a cui mancavano degli elementi importanti, ma a cui è mancato soprattutto l’orgoglio visto nella precedente sfida contro la capolista. Il tabellino: Scomparin 1, Berti 10, Foschi 3, Torrigiani 7, Gazzarrini 4, Tamburini, Chiti 2, Menichetti 2, Orsucci 2, Ghiarè 23.