BASKET SERIE C: chiusura di stagione con l’impresa. Dukes, vittoria di prestigio contro Siena

SANSEPOLCRO

Congedo in gloria per la Romolini Immobiliare Dukes Basket Sansepolcro alla prima esperienza nel campionato di serie C. Pur privi dell’infortunato Hassan, domenica i bianconeri hanno ottenuto una vittoria casalinga di prestigio per 91-82 contro l’illustre Mens Sana Siena, frutto in primis di una travolgente partenza, con la squadra di Mameli subito avanti per 21-3 e capace nel prosieguo di tenere a debita distanza l’avversaria.

All’intervallo, la situazione era di 49-39 e decisivo è risultato il terzo parziale (70-59), perché poi nel quarto i biturgensi hanno dovuto stringere i denti per condurre in porto un successo che rimane fra i ricordi più belli dell’annata, con Mihajlovic autore di 26 punti, Cipriani di 21, Spillantini di 17 e Bazani di 11. Quella di ieri, però, è stata una giornata triste: è morto all’età di 84 anni Edgardo Pero, che negli anni ’90 è stato ds e poi presidente della vecchia Pallacanestro Sansepolcro.