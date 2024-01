Basket Serie C. Cmc, brutta débacle ma esce a testa alta dalla sfida con Siena

CM CARRARA

81

MENS SANA SIENA

98

CM CARRARA: Russo 10, Suriano 16, Sequani 19, Tedeschi 8, Cirillo 4, Fiaschi 8, Mancini, Pipolo 14, De Angeli 2, Nannetti (Sessa e Toppetti n.e.). All. Bertieri.

MENS SANA SIENA: Brambilla 2, Pannini 16, Iozzi 14, Giorgi 3, Marrucci 13, Figus, Puccioni, Sabia 13, Cucini 1, Savelli, Prosek 17, Tognazzi 20. All. Betti.

Parziali: 14-28, 35-48, 58-74

Arbitri: Martini di Lucca e Zini di Pistoia

CARRARA – Pronostico rispettato al palazzetto dove il Cmc è sconfitto dalla Mens Sana ma esce a testa alta nonostante il -17 finale. I senesi, primi della classe, sono squadra quadrata, tecnicamente superiore, con un gioco fluido ma non impeccabile e con alcune sbavature, ma pronti a punire ogni errore dei carraresi. Che ci mettono impegno e volontà ma hanno un gioco più complicato. Il Cmc prova a disturbare alla fonte il gioco degli avversarsi con un pressing a tutto campo, ma spesso si fa sorprendere in difesa e al primo intervallo è già -14. I biancocelesti non si fanno intimorire e nel secondo tempino recuperano con un break di 16-10, arrivano sul -7 (32-39) ma poi sprecano tutto prima dell’intervallo. Al rientro in campo il Cmc sembra vicino al tracollo, scivola a -24 (50-74) ma la squadra ha la caparbietà di non mollare e nell’ultimo quarto, con un altro break di 7-0 si riporta -9 (65-74) prima di spegnersi. (nella foto Pietro Sequani)

ma.mu.