Basket Serie C. CmC, la salvezza appesa a un filo

Ultima spiaggia per il Cmc che questo pomeriggio (palazzetto di Avenza, ore 18, porte girevoli), ospita il Cus Pisa per gara tre della prima fase playout della C regionale. Dopo la seconda sconfitta sotto la torre, per nutrire ancora speranze di salvezza, i biancocelesti sono condannati a vincere gara tre e gara quattro (entrambe tra le mura amiche) e la eventuale gara cinque nuovamente a Pisa (squadra meglio classificata nella seconda fase). Diversamente per il Cmc si apriranno le porte della “Divisione regionale 1“, mentre in caso del 3-2 con i pisani, ci sarà da superare un ulteriore turno.

"Non sarà una gara facile, dovremo cambiare qualche cosa, soprattutto in difesa – dice coach Michele Bertieri - rispetto alle due gare di campionato (entrambe vinte dal Cmc, ndr.), loro sono cresciuti e con il cambio di allenatore giocano con maggiore scioltezza, mentre noi siamo calati nel roster". Bertieri analizza gara due: "è stata una partita combattuta ed equilibrata come gara uno, giocata sempre sul punto a punto, ma dopo l’infortunio subito da un loro giocatore a metà del primo quarto, hanno reagito diventando più determinati. Noi avevamo Pipolo in panchina ma infortunato, e a metà dell’ultimo quarto, un paio di errori con due palle perse e relativi contropiedi, ci hanno fatto subire un break, siamo crollati emotivamente e non siamo stati capaci di reagire".

ma.mu.