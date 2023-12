Basket serie c. Colpo esterno della Bmr. Montecchio sconfitta

MONTECCHIO

88

BMR BASKET 2000

102

CLEVERTECH MONTECCHIO: Mursa 10, Ruggieri ne, Sinisi 5, Sieiro Perez 14, Di Noia 22, Guidi 2, Paterlini 5, Ramenghi 9, Vaccari ne, Vezzoli 4, Germani 17, Imperatori. All. Cavalieri.

BMR BASKET 2000 REGGIO EMILIA: Gaudenzi 7, Soncini, Alberione 32, Dias 18, Caroli 14, Paparella 3, Pedrazzi 12, Amadio 6, Lusetti 10, Maramotti. All. Baroni.

Arbitri: Wong di Ferrara e Aly Belfadel di Bologna.

Parziali: 23-22, 44-44, 67-72.

Colpo esterno della Bmr Basket 2000 (16), che si impone al PalaEnza contro la Clevertech Montecchio (4) e si rimette in linea con l’obiettivo terzo posto. Decisivo è l’ultimo quarto, dopo una gara sempre in equilibrio, con Alberione in evidenza nelle fila ospiti e l’ex Germani, insieme a Di Noia, a provare inutilmente a regalare il secondo hurrà di fila al team di Cavalieri.