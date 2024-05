Basket serie c. Correggio batte il San Lazzaro. Stasera Novellara gioca a Ozzano

Prezioso successo della Pallacanestro Correggio (4) nel posticipo della prima di ritorno della poule salvezza di Serie C. Il 68-56 interno con il BSL San Lazzaro (4) vale per gli uomini di Pantaleo l’abbandono dell’ultima piazza in solitaria e il ribaltamento della differenza canestri nei confronti dei bolognesi: sugli scudi, con 21 e 15 punti, Luca e Matteo Guardasoni. Stasera alle 21 Pallacanestro Novellara (6) a caccia di continuità nella trasferta di Ozzano (6): dopo la bella vittoria casalinga con Castelnovo Monti serve proseguire la striscia in un raggruppamento ancora tutto da decifrare.