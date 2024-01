Basket Serie C. Costone a Livorno per l’undicesima gioia. Riccardini suona la carica

Non si vuole fermare il Costone che, smaltiti i festeggiamenti per la vittoria in Coppa Toscana, è già pronto a rituffarsi nel campionato. Gialloverdi di scena questa sera in terra labronica, al PalaMacchia, casa dell’Us Livorno, per il match valido per la quarta giornata del girone di ritorno della prima fase di stagione regolare (palla a due alle 21, Biancalana e Giachi gli arbitri dell’incontro). La squadra di coach Tozzi va alla ricerca dell’undicesima vittoria consecutiva in campionato (diventerebbe la tredicesima se si contasse anche la parentesi trionfale di Coppa), per confermare il primato, indiscusso e incontrastato fino a questo punto, in classifica. "Le finali di Coppa Toscana sono state una bella esperienza che ha dato fiducia all’ambiente e morale ai ragazzi, ma è già tempo di voltare pagina". Così Riccardo Riccardini (nella foto), viceallenatore del Costone che ha presentato la sfida. "Per noi inizia un tour de force di quattro partite in dieci giorni – prosegue il tecnico gialloverde –, il che implica che l’impegno fisico è destinato a salire ancora. Oggi forse non siamo al massimo della nostra condizione atletica, in virtù di un gennaio fitto di impegni. Ma proprio per questo siamo chiamati ad affrontare ogni match con il massimo della concentrazione". Nella sua consueta presentazione della vigilia, Riccardini è entrato poi più nello specifico su quelli che sono punti di forza e debolezze degli avversari. "L’Us Livorno è un’ottima squadra che sa anche sfruttare il fattore casa al meglio – ha detto il vice coach costoniano –. Già nella partita di andata, dove soffrimmo molto, ci hanno fatto vedere di cosa sono capaci, giocando in modo aggressivo e sfruttando i propri giocatori di talento. Come ho detto più volte, ogni gruppo vincente parte dalla difesa. Così noi, se vogliamo allungare ancora il filotto, dovremo applicarci innanzitutto nella metà campo difensiva. Ma l’obiettivo è quello di tornare a casa con un’altra vittoria".

AF