Basket Serie C. Costone al PalaSancat di Firenze per vincere ancora. Riccardini avverte i suoi: "Ci aspetta una vera battaglia»

Costone di scena al PalaSancat di Firenze per il primo turno del girone di ritorno della poule promozione. Palla a due alle ore 19, Cignarella di Pisa e Ariani di Lucca gli arbitri dell’incontro. La squadra di coach Maurizio Tozzi, reduce da 4 vittorie in altrettanti incontri disputati nella seconda fase di campionato, si presenta all’appuntamento in gran forma con tutto il roster al completo. È un momento molto positivo per il Costone, con prestazioni di grande carattere (specialmente in difesa). A Firenze l’obbiettivo è vincere. Infatti, un altro successo darebbe ai gialloverdi la formale e matematica certezza di disputare i playoff, traguardo nella sostanza già raggiunto, visto l’ottimo rendimento della squadra fin qui.

"Arriviamo a questo incrocio in fiducia, siamo tutti soddisfatti per la gara che abbiamo disputato una settimana fa con Pino e dobbiamo continuare su questa strada". Inizia così la consueta presentazione dell’incontro da parte di coach Riccardo Riccardini (nella foto), viceallenatore del Costone. "Siamo consci che contro Sancat sarà una battaglia – spiega ancora Riccardini –, perché per loro sarà l’ultima chance di essere tra le migliori quattro a fine stagione. Noi, dal canto nostro, non dovremo lasciarci cogliere impreparati e approcciare nel migliore dei modi anche questo ostacolo. La vittoria di sette giorni fa – prosegue l’allenatore –, ci ha dimostrato che giocando con la giusta attenzione in difesa possiamo dare il meglio di noi stessi. Sappiamo che vincere ci darebbe la certezza di un biglietto per playoff, ma sappiamo anche che arrivati a questo punto dobbiamo lottare per arrivarci con il miglior piazzamento possibile. A questo punto – conclude Riccardini –, l’unica cosa da fare è continuare a lavorare duramente in settimana per essere al top il giorno della partita. Dopodiché è nostro preciso dovere dare il 100% senza guardare i risultati che arrivano dagli altri campi".

AF