Basket serie C. Costone Coach Tozzi: "Vittoria pesante in prospettiva dei playoff»

"Una vittoria pesante. Perché quando riesci a vincere pur non giocando bene, le vittorie sono ancora più pesanti". È stato questo il primo commento a caldo di coach Maurizio Tozzi (foto) dopo il successo, di misura (71-69) ma importantissimo, del suo Vismederi Costone nei confronti della Polisportiva Sancat Firenze. "La partita era stata approcciata bene, soprattutto in difesa – ha proseguito poi nella sua analisi l’allenatore gialloverde –. Le palle recuperate ci avevano permesso di trovare tiri in sovrannumero. Poi dobbiamo dare i meriti ai nostri avversari che hanno difeso bene e in maniera intelligente".

"Noi ci siamo innervositi e la partita si è fatta veramente dura – ha detto ancora Tozzi –. Nel secondo quarto non siamo riusciti a trovare il canestro. Però, nonostante questo, è arrivata una vittoria di carattere, non di qualità, lo ammetto. In ogni modo sono contento – ha concluso –. In questo campionato non c’è da aspettarsi niente di facile e da parte nostra dovremo riflettere sugli errori commessi. Ecco perché, per tutti questi motivi, è una vittoria pesante". Pesanti sono soprattutto i due punti che si è portato a casa il Costone: erano quelli che mancavano per tagliare formalmente, più che matematicamente, il traguardo della qualificazione ai playoff. Anche considerando il fatto che a Firenze, per il Costone, è arrivata la quinta vittoria in altrettante partite di poule promozione. Per Bruttini (in foto) e soci il prossimo impegno sarà casalingo, mercoledì alle 21, contro Agliana.

AF