Basket Serie C. Costone da sballo. La Coppa Toscana è già nel mirino

Una striscia aperta di 10 vittorie consecutive, una percentuale di successi in campionato superiore al 90%, 4 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, addirittura 10 sul quarto posto, l’ultimo utile per qualificarsi alla poule promozione. Sono solo alcuni numeri che certificano come l’anno solare 2023 del Costone si sia concluso come meglio non si potrebbe. Una risposta forte e chiara a conferma delle ambizioni della società della Piaggia, soprattutto dopo la sfortuna della passata stagione dove, tra infortuni e altro, il Costone non riuscì ad esprimersi sui livelli che tutti si aspettavano. Nell’annata in corso l’antifona è stata chiara sin dal mercato estivo e oggi il Costone si è costruito un vantaggio importante e consolidato, al pari del dominio sin qui espresso, che proiettano i gialloverdi verso nuovi e importanti traguardi.

Il primo è la Coppa Toscana. Le finali da giocare in casa nel fine settimana dell’Epifania sono un’ulteriore motivazione per il primo obiettivo stagionale, molto sentito dalla società. Un appuntamento a cui la squadra di coach Tozzi si sta preparando, cercando di recuperare i vari giocatori acciaccati, in particolare Terrosi, Zeneli e Banchi. La formula è nota: si parte sabato 6 gennaio con la prima semifinale tra Prato 2000 e Fides Montevarchi, palla a due alle 17,30, a cui fa seguito (inizio previsto alle 20,30) l’altra semifinale tra Costone e Valdisieve. La finalissima è in programma il giorno seguente, domenica 7 gennaio, alle 20. Si tratta di avversari che il Costone ha già battuto in campionato ma che, proprio per questo, arriveranno al PalaOrlandi vogliosi di fare uno sgambetto ai padroni di casa, per di più in un appuntamento molto sentito e atteso. Bene quindi che il Costone si prepari a dovere, specie perché nella singola partita può succedere di tutto.

AF