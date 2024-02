Basket Serie C. Costone, prova di forza. Prato 2000 va al tappeto

COSTONE

85

PRATO 2000

62

COSTONE: Brocco ne, Banchero 6, Tognazzi, Ceccarelli, Massari ne, Terrosi 11, Banchi 11, Zeneli 22, Ondo Mengue 8, Bruttini 13, Nasello 14. Allenatore Tozzi.

PRATO: Manfredini 11, Sangermano ne, Artioli 9, Magni 12, Staino 3, Berni 7, Casella 9, Smecca ne, Salvadori 8, Pacini ne, Forti 3, Settesoldi ne. Allenatore Pinelli.

Parziali: 21-16; 43-37; 63-46.

SIENA – Importante quanto netta vittoria del Costone contro Prato in una sfida che metteva in palio due punti molto pesanti in chiave seconda fase. Nonostante l’assenza di Radchenko e qualche acciacco della vigilia la squadra di Tozzi ha giocato una ottima partita, contenendo con attenzione i tentativi di rimonta dei quotati avversari, rinvigoriti anche dal recente innesto di Forti. Dopo una prima fase di studio i senesi prendono il controllo delle operazioni e scavano un piccolo margine nel primo quarto. Nel secondo parziale il Costone torna avanti di nove dopo poche azioni, ma Prato non molla a torna a contatto, 25-21 (14’). Bruttini e Zeneli ricacciano indietro i pratesi che erano arrivati a -4: 33-25 in due minuti e inerzia di nuovo senese. Ondo Mengue fa toccare la doppia cifra di vantaggio, innervosendo Prato che prende pure un tecnico alla panchina: 38-25 a 2’ dall’intervallo lungo.

Anche stavolta la formazione di Pinelli torna però in corsa con un 7-0. La bomba di Berni rimette gli ospiti a contatto e a metà gara il tabellone del PalaOrlandi dice 43-37. Il tentativo di rimonta è spazzato via da un ottimo inizio della squadra di Tozzi al rientro sul parquet, 6-0 di parziale e +12 in cascina anche grazie ad alcune leggerezze dell’ex Mens Sana Casella e compagni. Manca ancora molto ma è la spallata decisiva visto che i gialloverdi sono fluidi in attacco e concentrati in difesa: il 60-40 (28’) è già una prima seria ipoteca sulla gara. A dieci minuti dalla fine la Vismederi è in controllo del match, +17. Per la terza volta la Sibe tenta di tornare a galla e accorcia fino al 67-57 a metà del quarto parziale. È però l’ennesimo fuoco di paglia perché la mano dei giocatori del Costone non trema affatto e il divario torna molto ampio pochi minuti dopo, 77-57 a 3’ dalla sirena. Stavolta è davvero chiusa. Per il Costone adesso ultima gara sabato a Montevarchi visto che nel turno successivo (ultima di campionato) Banchi e soci riposeranno. Con il successo di ieri il Costone partirà con otto punti nella seconda fase.

Guido De Leo