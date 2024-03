Basket Serie C. Costone, un primato sempre più solido. Tozzi: "Abbiamo un buon vantaggio ma ci sono ancora due gare durissime»

"Una vittoria importante che ci dà un buon vantaggio. Poi è chiaro, ci sono ancora due partite durissime da giocare, ma era importante confermarsi in vetta alla classifica". Sono state queste le dichiarazioni a caldo del coach del Costone Maurizio Tozzi (nella foto), dopo la vittoria nel turno infrasettimanale pre-pasquale contro Agliana per 72-60. Per i gialloverdi è arrivata una vittoria figlia nuovamente della grande applicazione difensiva che sanno esprimere Bruttini e compagni. Un successo che conferma il Costone come primo della classe, a +2 sulla Mens Sana e con il vantaggio dello scontro diretto (+22). E questo alla vigilia del derby del PalaEstra del prossimo 6 aprile. "Sapevamo che Agliana ci poteva mettere in difficoltà – ha detto ancora Tozzi -. Noi abbiamo avuto delle percentuali da 3 non buone, anche con tiri aperti. La chiave però è stata la difesa nei secondi due quarti – ha detto ancora Tozzi -. Lavoriamo tanto sulla fase di non possesso, sia a livello fisico che tecnico e mentale. Anche perché la difesa riguarda l’atteggiamento e la disponibilità dei ragazzi. È da lì che contro Agliana abbiamo trovato le energie e gli spunti – ha concluso il coach – per vincere una partita molto tirata".

L’attitudine difensiva è una delle chiavi del primato costoniano: i gialloverdi sono i migliori del campionato in questa specialità con appena 66 punti di media concessi agli avversari e, proprio dalla difesa, stanno costruendo i propri successi. Basti ricordare i 41 punti concessi alla Mens Sana nel derby di andata. Mentre, per quanto riguarda quello di ritorno, la società ha invitato i tesserati e familiari interessati ad assistere alla partita a rivolgersi agli accompagnatori delle squadre, per "accaparrarsi" i biglietti disponibili. Per tutti i sostenitori, invece, è possibile far richiesta dei tagliandi scrivendo all’email [email protected] entro le 12 di martedì 2 aprile (costo: 10 €; gratis per gli under 16). AF