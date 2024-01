Basket Serie C. Costone verso la Coppa Toscana

Scorre inesorabile il conto alla rovescia verso le finali di Coppa Toscana che il Costone ospita in casa, al PalaOrlandi, sabato e domenica prossimi. Un appuntamento sentito dalla società che ha chiesto e potuto organizzare l’evento che mette in palio il primo trofeo stagionale: una coppa che non regala promozioni o altri vantaggi simili ma che comunque rappresenta un titolo da aggiungere al palmares e che, di fatto, premia anche gli sforzi estivi fatti in preseason (svolgendosi in quella fase le eliminatorie). La squadra di coach Tozzi si sta preparando per affrontare la sua semifinale, contro Valdisieve (palla a due sabato 6 gennaio alle 20.30), mentre l’altra semifinale sarà tra Prato e Montevarchi (inizio ore 17.30). "Siamo contenti di essere stati scelti per organizzare quest’importante manifestazione – aveva detto nei giorni scorsi ai microfoni di Canale 3 Toscana il direttore sportivo del Costone Francesco Bonelli -. C’è una commissione a lavoro per far sì che l’evento si possa svolgere al meglio. L’obiettivo è dare alla città l’opportunità di vivere una due giorni di pallacanestro a 360° che coinvolga i settori giovanili e tutti gli appassionati di questo sport. Basti pensare che la finalissima del 7 gennaio è stata spostata alle 20 proprio per non andare in contemporanea con il match della Virtus. Quindi – ha detto ancora Bonelli – chi volesse, può vedere entrambe le partite". Oltre a tutto questo c’è però la componente sportiva da tenere di conto. La marcia di avvicinamento alle finali è stata però leggermente più travagliata del previsto, tra il recupero di qualche giocatore acciaccato e altre varie sindromi influenzali che hanno colpito il gruppo squadra. "La pausa natalizia è sempre un rischio – aveva detto nella solita intervista a Canale 3 Francesco Bonelli -: si ferma il campionato e quindi si spezza il ritmo. Noi stiamo cercando di lavorare con grande serietà. Crediamo molto nel lavoro e non possiamo dare nulla di scontato. Poi è chiaro, se si lavora bene anche le individualità possono esprimersi al meglio. Credo che stiamo lavorando bene ma dobbiamo restare umili e concentrati come abbiamo fatto sin dall’inizio del campionato".

