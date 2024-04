Basket serie C: dal -14 alla chance del pareggio. Baskérs ancora in corsa

Non basta una prova di grande coraggio ai Baskérs Forlimpopoli per sbancare il difficilissimo parquet di Scandiano: 76-74 (21-17; 41-39; 59-47) è il finale di una gara sempre passata all’inseguimento da parte dei forlimpopolesi, capaci però di restare in scia (a differenza dell’andata) e di giocarsi il successo negli ultimi minuti. L’ottimo lavoro difensivo sul duo Astolfi-Caiti paga per gli artusiani, sorpresi però da un brillante Fikri e da un Riccò in stato di grazia (30 punti per lui), capaci di portare la formazione reggiana anche sul +14 nell’ultimo quarto. La reazione forlimpopolese, però, è arrivata con un eccellente Antonio Brighi (10 punti nel solo ultimo parziale): sua anche la tripla del potenziale pareggio a quota 74 nell’ultimo minuto. Il tiro, però, si infrange sul ferro e i liberi di Astolfi rendono quasi beffarda la tripla di Grassi che vale il 76-74 finale.

Nulla è perduto, però: un successo nell’ultima giornata e buoni risultati dagli altri campi potrebbero ancora consegnare a Forlimpopoli la possibilità di centrare i playoff.

Il tabellino: Dellachiesa ne, Benedetti 7, Brighi A. 20, Ruscelli, Rossi 9, Grassi 10, Brighi L. 14, Lazzari ne, Bracci 6, Dell’Omo 6, Farabegoli 2, Palazzi ne. All. Tumidei.