Basket Serie C. Definita la fase a orologio. Si parte subito con due big match

Ufficializzata dalla Fip la fase a orologio di Serie C, che vedrà le squadre impegnate in altre due giornate al termine della regular season per definire la graduatoria e la seconda fase. Si parte il prossimo fine settimana con due match clou: sabato 2 marzo Emil Gas Scandiano e Francesco Francia si giocheranno il primato al PalaRegnani mentre domenica E80 Group Castelnovo Monti e Bmr Basket 2000 (in foto Max Defant), spareggeranno per la terza piazza, che vale l’accesso alla Poule Promozione. Nelle altre sfide spicca Correggio-Clevertech Montecchio (2 marzo alle 19 al PalaPietri) e l’impegno domenicale di Novellara, che alle 17,30 ospiterà a Guastalla il fanalino Magik Parma. Il fine settimana seguente, secondo e ultimo turno: sabato 9 alle 18 c’è Magik-Scandiano, mezz’ora dopo Mo.Ba Modena-Correggio, alle 20 Montecchio-Novellara e alle 20,45 Francesco Francia-E80 Group; domenica alle 18 Bmr-Casalecchio.

In DR2, nell’anticipo, tutto facile per la Saturno Guastalla (24) sul campo dell’Arbor (0): 84-63 con 17 punti di Arisi.