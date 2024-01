Basket Serie C, domani sera contro Agliana. CmC, coach Bertieri deciso a interrompere la striscia negativa

Un successo per interrompere la striscia negativa, per ritrovare il morale, per smuovere la classifica, ma soprattutto per fare punti contro una squadra che potrebbe ritrovarsi di fronte nella seconda fase di qualificazione, dove si lotterà per non retrocedere e dove si porteranno in dote i punti negli scontri diretti della prima fase. E’ questo l’obiettivo del Cmc che domani sera (palazzetto di Avenza, ore 21, porte socchiuse), torna in campo per il previsto turno infrasettimanale, ospitando l’Agliana per la quarta giornata di ritorno della serie C regionale.

"Agliana è una squadra in salute, era partita male ma si è ripresa e ha recuperato – dice coach Michele Bertieri – la partita è alla nostra portata, ma noi dovremo limitare il loro potenziale offensivo perché è una squadra che ha tanti punti nelle mani e solo così potremo pensare di vincere". In classifica i biancocelesti hanno 8 punti e occupano la nona posizione: in 13 partite hanno ottenuto 4 vittorie e 9 sconfitte (894 sono i punti realizzati e 950 quelli subiti, differenza - 56) mentre i pistoiesi sono sesti con 12 punti (in condominio con Fides Livorno), sei le vittorie ottenute e sei le sconfitte, 873 i punti realizzati e 853 quelli subiti (differenza +20). All’andata i pistoiesi si imposero 86-64 e per ribaltare gli scontri diretti, al Cmc servirebbe un +23.

ma.mu.