Basket serie C: domenica la sfida al palasport biturgense. Dukes, obiettivo playoff. Mameli all’esame Prato

SANSEPOLCRO

Prenderà il via domenica 7 gennaio il 2024 agonistico della Romolini Immobiliare Dukes Basket Sansepolcro, che alle 18,30 affronterà sul parquet amico del palasport biturgense la Union Prato nella quarta giornata di ritorno del campionato toscano di serie C maschile. I bianconeri di coach Mameli occupano la quarta posizione della classifica in coabitazione con la Fides Montevarchi (a oggi sarebbero quindi qualificati per i play-off) e intendono sfruttare il turno casalingo, potendo contare anche sugli ultimi due giocatori arrivati in dicembre che hanno potenziato l’organico: si tratta della guardia Marco Cipriani e dell’ala Stefano Calzini.

Il primo, frusinate, è arrivato dal Viadana (serie C) dopo una bella stagione con il Todi nella C Gold; il secondo, aretino, ha disputato lo scorso anno la C Silver con la Grifo Imola per poi iniziare la corrente annata alla Sba Arezzo nella serie B Interregionale e ha esordito nel vittorioso derby contro il Montevarchi. Solo qualche piccolo acciacco fisico, ma tutti gli effettivi dovrebbero essere a disposizione per il match contro i pratesi.