Basket Serie C. Dominio playout, la Fortitudo tiene la posizione

Anche il prossimo anno la Fortitudo Busnago giocherà in Serie C. La squadra di coach Alessio Ascenzo, partita con ben altri obiettivi, centra comunque la salvezza e si guadagna la permanenza in categoria vincendo la serie di playout 3-0 contro Rovello Porro, che quindi torna in Divisione Regionale 1 dopo un solo anno di militanza nella serie superiore.

Il verdetto conclusivo è arrivato venerdì sera dopo una gara-3 sostanzialmente dominata dai “collegiali“ che hanno condotto dall’inizio alla fine con margini in doppia cifra (26-17, 46-36, 63-48) dopo che le prime due partite erano state equilibrate. Protagonista del match decisivo è senza dubbio l’esterno Simone Casati, autore di 20 punti. Hanno chiuso in doppia cifra anche Matteo Favalessa (15), Edoardo Chirico (13) e Federico Arioli (11). Nonostante l’ampio margine, nel finale non è mancata un po’ di tensione in campo e sugli spalti con un paio di espulsioni nelle fila della squadra ospite.

Ro.San.