Basket Serie C. Dragons, c’è Firenze. L’Union va a Fucecchio

Si comincia. Finalmente. Dopo la pre-season comincia il campionato di serie C Unica, strutturato con quattro ‘Division’ all’interno della Conference Nord-Ovest: Dragons e Union sono nella Division B con 14 squadre tutte toscane (Lerici a parte). Play-off per le prime otto squadre, che dovranno determinare la vincente che andrà ad affrontare le altre vincitrici delle Division per tre promozioni in B Interregionale. Dopo la qualificazione alla final four della Coppa Toscana Trofeo Alfredo Piperno, oggi alle 18 ci sarà il debutto dei Dragons alle Toscanini, contro Cus Firenze: "E’ la prima partita di un nuovo campionato che si preannuncia lungo e intenso. La squadra è pronta e ha grandi motivazioni – dice coach Marco Pinelli –. Affronteremo una avversaria galvanizzata dalla promozione della scorsa stagione, forte di un ritmo di gioco e un attacco che si sta dimostrando, numeri alla mano considerando i possessi, potenzialmente tra i più prolifici del precampionato. Hanno molto seguito e si preannuncia un bell’ambiente. Ci sarà la giusta atmosfera in stile campionato, carica di elettricità. Sarà una bella giornata di sport". Prima della gara, spazio al ‘Media Day’ del settore giovanile e di tutto lo staff tecnico che la Pallacanestro Prato Dragons ha organizzato per presentare le proprie forze in vista della stagione 2024-25.

Sul fronte opposto debutto in trasferta, sempre alle 18, per l’Union Basket Prato. La squadra di Paoletti e Fabbri inaugura la propria stagione sul campo della Folgore Fucecchio. Dopo la retrocessione subita lo scorso anno i fiorentini hanno stretto una collaborazione con Fides Livorno che ha permesso loro di partecipare alla C Unica di quest’anno con una formazione profondamente rinnovata a partire dall’arrivo del nuovo coach Pistolesi. Pratesi carichi, dopo un mese di preparazione, amichevoli e allenamenti, e pronti a cercare la prima vittoria ufficiale.

L. M.