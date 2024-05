Basket serie C e D. La Despar 4 Torri riceve Granarolo. Sbf gioca lunedì sera

Inizia l’ultimo mese di regular season, quattro partite e poi sarà il momento delle Final Four. Dopo il ko di Budrio e il turno di riposo della scorsa settimana, la Despar ritorna sul parquet del Pala 4T per un altro scontro diretto di capitale importanza per la classifica, in particolare per il terzo posto nel girone.

Avversaria dei granata sarà Granarolo, che insegue a soli due punti e che cerca ancora la qualificazione matematica alla seconda fase, anche se sembra difficile che Riccione, in un ottimo periodo di forma, possa impensierire i bolognesi.

E anche i ragazzi di coach Millina godono di un buon momento: arrivano a Ferrara in striscia

positiva con quattro successi consecutivi, tra cui contro Budrio e Villanova. La Despar, invece, cercherà di ribaltare la sconfitta dell’andata, quando, dopo una prima frazione combattuta,

Bertacchini e compagni presero il largo per il 79-63 finale. Palla a due oggi alle 18.30 al Pala 4T.

In serie C invece, insolito posticipo di lunedì sera per la Scuola Basket, che alla Bondi Arena riceverà la SG Fortitudo in una situazione di classifica ormai fortemente compromessa.