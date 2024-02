Basket Serie C e DR1. Novellara ci prova con la Bmr. Il Jolly stronca la Nubilaria

Posticipo domenicale in Serie C, con il match delle 17,30 che vede di fronte sul parquet del PalaChiarelli di Guastalla la Pallacanestro Novellara (8) e la Bmr Basket 2000 Reggio Emilia (20). Due formazioni che sono reduci da vittorie convincenti, seppur con esigenze di classifica differenti: gli ospiti, dopo aver posto fine alla serie positiva della capolista Scandiano, sono a -2 dal terzo posto, che garantirebbe loro l’accesso alla poule promozione, e non possono permettersi di inciampare, pena l’addio anticipato alle residue speranze di rimonta.

Novellara, invece, vuole dare continuità alla bella vittoria ottenuta domenica scorsa davanti al pubblico amico contro il CVD Casalecchio e che le ha permesso di abbandonare l’ultimo posto della graduatoria. Il match d’andata vide la Bmr imporsi 73-65, trascinata dai 22 punti del solito Alberione. Dirigono il match Vaccarella e Rescifina di Bologna.

DR1. Negli anticipi di Divisione Regionale 1 torna il sorriso in casa Basket Jolly (18): la formazione cittadina sfrutta al meglio il turno casalingo per aprire il girone di ritorno col 90-57 al Nubilaria (8), trascinata dai 14 punti di Costoli, in doppia cifra al pari Bertoni (12) e Gabbi (11), e aggancia provvisoriamente il quinto posto della graduatoria; nei novellaresi, mai in partita, sono 14 i punti di Petrolini.

Si rilancia il fanalino iCare Cavriago (6), che chiude una serie negativa che durava da 7 giornate imponendosi 83-81 sul campo degli Stars Bologna (18), con 24 punti di Branchini, 18 di Rubertelli e 15 a testa per Minardi e Giaroli; affermazione interna, infine, per il Basketreggio (10), che coglie uno scalpo prezioso grazie all’81-66 alla Scuola Pallacanestro Vignola (20), terza della classe, firmata da Kocvara (20), Bertolini (13), Zecchetti (12) e Brogio (11).