Basket Serie C e DR1: oggi Novellara con Ozzano ha la possibilità di interrompere il filotto di sei kappao consecutivi. Reggiolo travolgente, Nubilaria in crisi nera

Netta vittoria interna per la Pallacanestro Reggiolo (26), che domina l’anticipo di Divisione Regionale 1 regolando 86-66 gli Stars Basket Bologna. Dopo un primo tempo dove sono gli ospiti a chiudere avanti (33-37 il punteggio al 20’), la squadra di Bosi prende in mano le redini dell’incontro e lascia le briciole agli avversari: sugli scudi Neri, autore di 32 punti, ma chiudono in doppia cifra anche Gaudenzi (19), Verzellesi (14) e Ciavolella (13). Prosegue la serie nera del fanalino Nubilaria (8), travolto 86-66 al PalaMalagoli da Anzola (26) al termine di 40’ senza storia: Petrolini (23 punti) è l’unico a salvarsi nelle fila novellaresi, ma non può evitare l’11esima sconfitta di fila dei suoi.

Nei posticipi spicca il derby cittadino in programma alle 18 tra una Basketreggio (16) in fase calante e un Basket Jolly (24) che vuole riscattare la sconfitta di Casalecchio; alla stessa ora l’Icare Cavriago (12) gioca al PalaAeB contro un Basket Voltone (30) impegnato nella rincorsa alle zone nobili della graduatoria.

Serie C. Pallacanestro Novellara (0) a caccia della vittoria perduta. Alle 17,30 i bianco-rossi scendono in campo al PalaChiarelli di Guastalla contro Ozzano (0) nella seconda giornata della poule salvezza di Serie C e l’obiettivo è dimenticare il -19 rimediato due domeniche or sono a Castelnovo Monti: la squadra di Boni, dopo 6 sconfitte di fila, ha bisogno di ritrovarsi anche perché da qui a fine maggio dovrà lottare per evitare il quarto ed il quinto posto del girone, garantendosi la salvezza.

Ozzano, da parte sua, ha un roster dall’età media molto verde, eccezion fatta per i "senatori" Bonfiglio e Guarino: i punti di forza del quintetto bolognese, che ha riposato all’esordio, sono le ali Kissima (14,1 punti ad allacciata di scarpe) e Odah (13,1).