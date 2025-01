Basket Serie C: è il nuovo coach al posto dell’esonerato Bertani. Novellara: c’è Tellini: "Qui si è fatta la storia»

E’ Denis Tellini il nuovo allenatore della Pallacanestro Novellara. Per sostituire l’esonerato Fabio Bertani e rilanciare una squadra, quella biancorossa, attualmente penultima nel campionato di Serie C, in via Novy Jicin hanno optato per un cavallo di ritorno, che dopo aver iniziato proprio a Novellara la propria carriera, negli anni si è affermato sia a livello senior che giovanile, con esperienze recenti a Viadana e Mo.Ba Modena. "Tornare? E’ stato facile. Torno nel posto dove ho capito che questo poteva diventare il mio lavoro. Un posto dove la pallacanestro non è mai stata considerata una semplice disciplina sportiva. Un posto che ha segnato la storia nelle minors emiliane" sono le sue prime parole dopo l’ufficializzazione dell’accordo.

Il presente è subito impegnativo: domani il secondo match interno di fila, contro una LG Competition Castelnovo Monti che occupa la seconda piazza del campionato di Serie C e che viaggia col vento in poppa, reduce da 8 vittorie di fila.

DR1.Basketreggio (12) in cerca di conferme, Pallacanestro Correggio (8) alla disperata ricerca di un risultato positivo dopo l’avvicendamento in panchina tra Pantaleo e il suo assistente Bosi. Sono questi i temi della sfida tutta reggiana di Divisione Regionale 1, che alle 21 apre il programma della nona di ritorno: i padroni di casa tornano a calcare il campo di Villa Sesso ad una settimana dal blitz di Medolla, che ha permesso loro di salire al settimo posto della graduatoria, mentre dall’altra parte il quintetto si ritrova solitario in ultima piazza con ben 6 stop consecutivi alle spalle. Alle 21,30 tocca al Basket Jolly (22), reduce da 3 stop consecutivi che l’hanno fatta allontanare dalle posizioni che contano: i cittadini, terzi in compagnia della Vis Persiceto (che deve recuperare però il match col Basketreggio), affrontano in via Primo Maggio la già citata Medolla (10), in una sfida dove devono necessariamente tornare a sorridere.